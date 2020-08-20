Бобков о решении ООН: процесс признания Крыма как части РФ неизбежен в мире

https://static.news.ru/photo/677d97d0-e365-11ea-b554-fa163e074e61_660.jpg Фото: voffka1966 /Pixabay.com

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков сообщил, что процесс признания ООН жителей Крыма гражданами РФ логичен и закономерен.

Уточняется, что Организация Объединённых Наций в 2020 году посчитала жителей Крыма как граждан России. По сравнению с 2019 годом население РФ выросло на два миллиона человек.

Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова пояснила, что резкое увеличение населения России связано с тем, что ООН признала жителей Крыма россиянами.

Процесс признания международным сообществом Крыма как части Российской Федерации неизбежен. Этому не может воспрепятствовать никто. Статистика ООН логична и закономерна <...> Крым естественным образом вернулся на свою историческую родину, поэтому абсолютно логичен расчёт ООН, — привели слова Владимира Бобкова в РИА Новости.

Он добавил, что фактов признания Крыма как части РФ в мире со временем будет появляться больше.

Отмечается, что Крым вошёл в состав России по результатам референдума, который прошёл в марте 2014 года.

Как писал NEWS.ru ранее, депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что очередной план президента Украины Владимира Зеленского по «возвращению» Крыма напоминает сказки. Отмечается, что Владимир Зеленский во время поездки в Херсонскую область заявил, что Крым быстрее вернётся в состав Украины, когда перед глазами жителей полуострова будет цветущая, сияющая, успешная Херсонщина.