Бизнесменам Москвы могут продлить отсрочки по налогам и платежам

https://static.news.ru/photo/8685c5ca-8a38-11ea-9951-fa163e074e61_660.jpgВладимир ЕфимовФото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов не исключил, что меры поддержки для бизнеса в виде отсрочек по налогам и другим платежам будут продлены.
Я бы этого не исключал, — сказал он в эфире «Коммерсант ФМ», отвечая на соответствующий вопрос.
Как писал NEWS.ru, глава столицы Сергей Собянин 15 апреля заявил о вступлении в силу третьего пакета мер поддержки малого и среднего бизнеса. Так, владельцы коммерческой недвижимости получат помощь от Москвы, если снизят ставки аренды для бизнеса более чем на 50%, а предприниматели, заключившие договоры выкупа городской недвижимости, получат отсрочку платежей до конца года. Ещё около 300 организаций Москвы получат отсрочку по уплате авансовых платежей по налогу на имущество, земельному налогу за первый квартал текущего года. Среди них — кинотеатры, организации дополнительного образования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций.