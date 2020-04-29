Бизнесменам Москвы могут продлить отсрочки по налогам и платежам

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Жители Подмосковья должны соблюдать режим самоизоляции и в майские праздники. Нарушители введённых мер будут привлекаться к административной ответственности. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Если можно было бы дать [нарушителям самоизоляции] по одному месту, то лучше бы дать. Особенно тем, кто не понимает, молодежи. Но мы этого делать не можем, поэтому существует КоАП, административное...