Биолог перечислил смертельно опасные ягоды, растущие в Подмосковье Биолог Абизов предупредил о смертельной опасности ягод волчьего лыка

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В Подмосковье начало цвести волчье лыко, человек может умереть, съев всего лишь одну горсть ягод этого растения, заверил член-корреспондент Российской академии естественных наук Евгений Абизов. Основным симптомом отравления этими ягодами является отёк дыхательных путей и ротовой полости, пишет «Радио 1».

Кумарины, которые в него входят, вызывают отёк дыхательных путей и ротовой полости. В Подмосковье широко распространён волчник обыкновенный, обладающий красными плодами, розовыми или сиреневыми цветками. Цветёт в начале мая, — добавил Абизов.

Он назвал это растение «стопроцентно летальным», так как его ягоды обладают сладковато-жгучим привкусом. По его словам, чаще всего люди травятся волчьим лыком в лесу и умирают до приезда скорой помощи. Абизов также призвал россиян не есть ягоды вороньего глаза, майского ландыша и кавказской купены.

Ранее диетолог Римма Мойсенко заявила, что клюква, чёрная смородина, облепиха и брусника являются «суперъягодами», которые очень полезны для организма. Они улучшают состояние первой фазы детоксикации клеток, защищают от накапливающихся радикалов, тем самым профилактируя осложнения, связанные с заболеванием сосудистой стенки.