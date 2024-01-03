Бэтмена заметили на улицах Новосибирска Мужчина в костюме Бэтмена вышел на улицы Новосибирска

Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

На улицах Новосибирска заметили местного жителя, прогуливающегося по городу в костюме Бэтмена. Соответствующий ролик опубликовали в Telegram-канале «Новосибирск № 1». На видео запечатлен одетый в плащ супергероя мужчина, который здоровается с прохожими.

Ранее в Норильске одетый в костюм Деда Мороза мужчина избил ногами лежащего на земле гражданина. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. На опубликованных кадрах видно, как потерпевший лежит в снегу, почти не двигаясь, пока злоумышленник наносит удары. Правоохранители устанавливают все обстоятельства потасовки.

До этого в Хабаровске мужчина в костюме Деда Мороза устроил драку на проезжей части. Конфликту предшествовало ДТП. Одетый в новогодний плащ мужчина вышел из автомобиля посреди трассы, после чего схватил водителя за голову и повалил его на асфальт. Мужчин разняли прохожие.

В Челябинске промышленный альпинист надел костюм Деда Мороза и залез на 24-й этаж многоэтажки, чтобы порадовать детей на празднике двора, однако не удержался и сорвался вниз. Мужчина перепутал тросы и упал на крышу пристройки на глазах у толпы. Он скончался на месте.