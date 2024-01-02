Дед Мороз из Норильска избил мужчину ногами В Норильске мужчина в костюме Деда Мороза избил лежащего на земле мужчину

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Норильске мужчина в костюме Деда Мороза избил ногами лежащего на земле мужчину, передает Telegram-канал Kras Mash. Произошедшее сняли на камеру очевидцы, на кадрах видно, что потерпевший лежит в снегу, почти не двигаясь, пока злоумышленник наносит удары. По информации канала, сотрудники правоохранительных органов начали разбираться в случившемся.

По данным sibnovosti.ru, в региональном МВД рассказали, что по факту произошедшего заявлений в полицию не поступало. При этом правоохранители инициативно зафиксировали информацию. В настоящий момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства правонарушения.

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