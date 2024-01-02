В Новосибирске пассажиры избили таксиста и угнали его автомобиль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске группа пассажиров избила водителя такси и угнала его машину, говорится в группе «Инцидент.Новосибирск» во «Вконтакте». По его данным, пострадавший обратился в правоохранительные органы, оперативники уже нашли автомобиль и пытаются установить злоумышленников.

Инцидент произошел 1 января в Кировском районе, на кадрах с камер видеонаблюдения видно, что такси прибыло в место назначения, после чего из машины вышли три молодых человека и начали пинать водителя. Мужчина, пытаясь спастись от преступников, нажал на газ, однако не справился с управлением и врезался в стену. Пассажиры вытащили его из машины, избили и бросили на землю, после этого забрали авто и уехали.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области, потерпевший написал заявление в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту угона машины, транспортное средство нашли, в настоящий момент стражи порядка устанавливают личности злоумышленников.

Ранее в Свирске сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в убийстве таксиста. В ходе работы с задержанными установили, что за несколько часов перед этим фигуранты также убили женщину, у которой похитили деньги. На допросе они рассказали, что после выпитого решили вызвать такси, чтобы попытаться угнать машину. В поездке один из них зарезал таксиста.