Беглов назвал условие для ужесточения ограничений в Петербурге
Александр Чеков
Александр Чеков
19:03, 18 октября 2021
Александр БегловФото: Zamir Usmanov/Global Look Press
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В Санкт-Петербурге возможно усиление ограничений, связанных с COVID-19. Это произойдёт в случае, если рост заболеваемости будет продолжаться. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России».
Если рост заболеваемости продолжится, правительство города будет усиливать ограничительные меры, — сообщил он.
За последние сутки в Петербурге выявили 3097 случаев заражения коронавирусом, 67 человек скончались. Всего там выявили 666 736 случаев инфицирования COVID-19. Это вывело город на второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 608 050 человек, умерли 22 964.
С 1 октября руководители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, госучреждений и предприятий «должны обеспечивать наличие у не менее 80% работников либо QR-кода о вакцинации, либо QR-кода о перенесённом заболевании COVID-19, либо документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины».
Связанные с пандемией коронавируса ограничительные меры продлены в Санкт-Петербурге до конца октября. Сохраняется требование на ношение защитных масок в общественных местах, включая магазины, транспорт, вокзалы и остановки.