Беглов назвал условие для ужесточения ограничений в Петербурге

В Санкт-Петербурге возможно усиление ограничений, связанных с COVID-19. Это произойдёт в случае, если рост заболеваемости будет продолжаться. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России».

Если рост заболеваемости продолжится, правительство города будет усиливать ограничительные меры, — сообщил он.

За последние сутки в Петербурге выявили 3097 случаев заражения коронавирусом, 67 человек скончались. Всего там выявили 666 736 случаев инфицирования COVID-19. Это вывело город на второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 608 050 человек, умерли 22 964.

С 1 октября руководители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, госучреждений и предприятий «должны обеспечивать наличие у не менее 80% работников либо QR-кода о вакцинации, либо QR-кода о перенесённом заболевании COVID-19, либо документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины».

Связанные с пандемией коронавируса ограничительные меры продлены в Санкт-Петербурге до конца октября. Сохраняется требование на ношение защитных масок в общественных местах, включая магазины, транспорт, вокзалы и остановки.