Базы отдыха открываются с 4 июля в Забайкалье

https://static.news.ru/photo/bacedf54-bc26-11ea-a518-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Власти Забайкальского края сняли ограничения с баз отдыха и разрешили их работу с 4 июля. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Осипов.

В документе перечислены меры при организации работы баз в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Так, ограничения будут сняты для баз отдыха, которые предоставят временное жильё для одноместного или семейного размещения гостей в номере, которые имеют вход с улицы, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Помещения на базах должны быть подготовлены к приёму отдыхающих — продезинфицированы, обеспечены дозаторами с антисептиками в местах общего пользования. Также должен быть создан пятидневный запас перчаток и масок. Персонал должен сдать анализы на коронавирус. А шезлонги и другое пляжное оборудование необходимо будет расставить с учётом социальной дистанции.

По состоянию на 2 июля в Забайкальском крае зафиксированы 48 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии заболели 3260 человек, вылечились 2152 человека, умерли 42 пациента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что социологическое исследование, проведённое сервисом путешествий, показало, что более трети путешественников готовы провести отпуск в отеле без права покидать гостиничную территорию. 64% опрошенных не согласились провести весь отпуск в отеле. 23% признались, что хотят всё же иногда выходить на пляж или на экскурсии.