Украина впервые применила новые беспилотники для атак на Россию SHOT: в Смоленской области упали два украинских БПЛА со взрывчаткой

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Смоленской области найдены два упавших украинских беспилотника со взрывчаткой. По сведениям канала, речь идет об испанских БПЛА Columba, которые до этого не применялись ВСУ для ударов по российским территориям. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как стало известно каналу, первый дрон был обнаружен жителем поселка Пасово Заднепровского района Смоленска у своего дома. По сведениям SHOT, БПЛА был снаряжен кумулятивным зарядом КЗ-6 и взрывчаткой С-4 массой свыше 1 кг.

Канал добавляет, что второй такой же беспилотник нашли сотрудники полиции в 200 м от первого. По данным SHOT, этот БПЛА нес аналогичный заряд. По данным канала, в результате падения беспилотников местные жители не пострадали, разрушений нет.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении минувшей ночью двух украинских беспилотников над Брянской областью. В ведомстве добавили, что еще три БПЛА были перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Крыма.

До этого стало известно о том, что системы противовоздушной обороны ВС России уничтожили четыре украинских беспилотника над Московской, Тамбовской, Орловской и Брянской областями. Командование ВСУ планировало использовать беспилотники для нанесения ударов по российским объектам, отметили в Минобороны РФ.