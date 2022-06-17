Су-25 потерпел крушение в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бронированный дозвуковой военный самолёт Су-25

В Корочанском районе Белгородской области потерпел крушение военный самолет-штурмовик Су-25, сообщает ТАСС. Причиной падения самолета Су-25 ВКС РФ стала техническая неисправность, пишет агентство со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

По данным Telegram-канала Baza, самолет зацепил опору ЛЭП. Пилот успел катапультироваться. Место крушения оцеплено полицией.

Самолет Су-25 потерпел аварию в Белгородской области, летчик эвакуирован на аэродром базирования, — сказано в сообщении.

Ранее администрация Запорожья сообщила, что самолёт Ан-26, выполнявший технический рейс, потерпел крушение в Вольнянском районе. Украинское издание «Страна.ua» подчёркивало, что катастрофа не связана с атаками. Причиной ее, по предварительной информации, стало то, что самолёт задел электроопору, в результате соприкосновения загорелся двигатель. Два человека пострадали, также есть информация об одном погибшем.