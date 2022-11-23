Baza: министра Чувашии вызвали в полицию из-за угрожавшего стрельбой сына

Фото: Страница Кристины Майниной Вконтакте

Telegram-канал Baza сообщает, что министра цифрового развития республики Чувашия Кристину Майнину вызвали в полицию после неоднозначных публикаций ее сына. По данным канала, подросток написал в школьном чате, что собирается «кое-что сделать», и большинство участников переписки сочли это за угрозу открыть стрельбу в учебном заведении. Сама женщина подлинность сообщений не оспаривает, но заявляет, что ее сын не представляет опасности.

Как пишет Baza, в полицию обратилась мать одноклассницы молодого человека. Майнина в своем Telegram-канале написала, что поведение подростка может быть вызвано стрессом, поскольку семья не так давно переехала на новое место. Она считает, что ее сын хотел привлечь к себе внимание, и не собирался проходить в школу с оружием.

Сообщения о том, что он планировал совершить преступление не соответствуют действительности. Да, с подростком непросто, серьезную роль здесь сыграл переезд в другой город — смену места жительства он воспринял болезненно. Но готова заверить всех, кого напугало странное поведение моего сына, что это было сделано без злого умысла. Таким образом он хотел привлечь к себе внимание и это, конечно, мое упущение Майнина, — написала Майнина.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что сын Майниной пообещал устроить стрельбу в гимназии № 5 в Чебоксарах. По данным канала, угрозу он опубликовал в чате своего класса в Telegram, после чего в квартире молодого человека прошел обыск, в ходе которого у юноши были обнаружены кружка со свастикой, столовые приборы с нацистской символикой и книга Эдуарда Лимонова «Будет ласковый вождь». При этом сообщается, что никакого оружия сотрудники правоохранительных органов не нашли.