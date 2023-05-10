Baza: беспилотники с взрывчаткой атаковали военный полигон под Воронежем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил об атаке военного полигона в Воронежской области двумя начиненными взрывчаткой беспилотниками. По информации канала, погибших нет, пострадали около 14 военнослужащих. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Baza сообщает, что инцидент произошел минувшей ночью, дроны подлетели к полигону и взорвались при падении.

По данным канала, утром 9 мая неопознанный летательный объект также был сбит в шести километрах от военного аэродрома в Воронежской области, его обломки были найдены сотрудниками спецслужб неподалеку от кладбища, фрагменты аппарата отправлены на экспертизу. Минобороны России информацию не комментировало.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 мая два украинских беспилотника попытались атаковать приграничные населенные пункты в Белгородской области. Один из них протаранил ЛЭП. Люди не пострадали, получили повреждения несколько зданий.

Глава Курской области Роман Старовойт рассказал, что утром 10 мая в регионе был сбит украинский БПЛА. Его обломки упали в деревне Толмачево. Местные жители не пострадали.