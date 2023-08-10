Балицкий заявил о подготовке к наступлению ВС РФ в Запорожской области

Фото: РИА Новости

Российские войска вскоре могут начать наступление в Запорожской области, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости. Говорить о сроках начала операции он отказался, сославшись на то, что это дело военного руководства.

Говорить о том, что состоялось, мы можем, но о том, что будет, особенно в военном плане, должны говорить официальные органы, которые сегодня отвечают за военное ведомство. От себя могу только сказать, что боевой дух достаточно крепкий, ребята с основной задачей — сдержать противника — справились. И, конечно, у всех сегодня на устах — это наступление. И мы к этому готовимся, — подчеркнул чиновник.

Минобороны РФ 9 августа сообщило, что за сутки российские военнослужащие на Запорожском направлении отразили три атаки противника. Были уничтожены до 40 солдат ВСУ, три броневика, артиллеристская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

Ранее Евгений Балицкий заявил,что Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления за два месяца на Запорожском фронте не дошли даже до первой линии обороны. Они взяли несколько опорных пунктов, но за ними через каждые семь километров идут еще взводные опорные пункты и ротные опорные пункты. Балицкий назвал «нереальной историей» воплощение в жизнь плана Киева по выходу в ходе контрнаступления к Азовскому морю.