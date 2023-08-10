«Нереальная история»: в Запорожской области оценили ход наступления ВСУ Балицкий: нет вероятности, что ВСУ выйдут к Азовскому морю

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Евгений Балицкий

Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления за два месяца на Запорожском фронте не дошли даже до первой линии обороны, заявил в беседе с РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По словам чиновника, вероятности того, что противник выйдет к Азовскому морю, как планировал, нет.

Противник, кстати, в результате своего контрнаступления не дошел даже до первой линии [обороны]. Они взяли несколько «опорников», которые были выносные, но это не линия обороны, это часть линии обороны, из которой состоит первая линия, они только несколько «опорников» взяли за все это время, за два месяца, — отметил Балицкий.

Он добавил, что вслед за опорными пунктами, которые ВСУ смогли взять, через каждые семь километров идут еще взводные опорные пункты и ротные опорные пункты. Балицкий назвал «нереальной историей» воплощение в жизнь плана Киева по выходу в ходе контрнаступления к Азовскому морю.

Вероятности сегодня противнику выйти к берегу Азовского моря, какой план они ставили, мы вообще не видим. Нереальная история, — подчеркнул врио губернатора.

Ранее сообщалось, что отношения Украины со странами коллективного Запада начали рушиться из-за отсутствия у Киева успехов в ходе контрнаступления. Президент Украины разочарован, а США и ЕС потеряли надежду на достижение победы над Россией и теперь ждут даты урегулирования украинского конфликта.