Автобус с десятками пассажиров улетел в кювет из-за пьяного водителя Автобус с 30 пассажирами опрокинулся в кювет на трассе Р-255 в Кузбассе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Топкинском округе Кузбасса в кювет опрокинулся рейсовый автобус, в котором находились 30 человек, сообщается в Telegram-канале управления МВД по региону. На данный момент известно о двух пострадавших. Причиной аварии, по предварительной информации, стала ошибка 63-летнего водителя, севшего за руль в пьяном виде.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 09:40 на 223-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Топкинском муниципальном округе. <...> По предварительной информации, 63-летний водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Юрга — Кемерово, не справился с управлением, — указано в заявлении.

В результате этого транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось на бок. Травмы различной степени тяжести получили 15-летняя школьница и водитель автобуса. Также подчеркивается, что при освидетельствовании было установлено, что мужчина управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения — он будет привлечен к ответственности.

Ранее в ДТП с автобусом в Турции пострадали семь туристов из России, один из них госпитализирован с серьезными травмами. Сообщается, что авария произошла на трассе Аланья — Анталья, где автобус столкнулся с ограждением.