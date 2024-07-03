Названо число россиян, попавших в больницы после ДТП с автобусом в Турции Семь россиян остаются в больницах после страшного ДТП в Турции

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Семь граждан России, пострадавших в ДТП с автобусом в Анталье, все еще находятся в больницах, сообщает генконсульство России в Анталье в Telegram-канале. Один из пострадавших получил серьезные травмы.

ДТП произошло в районе поселка Манавгат на трассе Аланья — Анталья. Автобус столкнулся с ограждением, в салоне находились 18 российских и семь белорусских туристов. Двое россиян вернулись на Родину по плану, остальные направлены в медицинские учреждения.

По соcтоянию на 17:00 3 июля в больницах остаются семеро россиян. Им оказывается неoбходимая медицинская помощь. Один из них получил тяжелые травмы. Оcтальные размещены в гостинице и планируют вернуться в ближайшее время в Роcсию, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что генконсульство находится в постоянном контакте с представителями турецких властей, туроператора, страховой компании и продолжит оказывать соответствующую помощь, чтобы пострадавшие граждане как можно скорее получили необходимое лечение и вернулись на Родину.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития следит за ситуацией с пострадавшими российскими туристами в Турции. Представители ведомства находятся на связи с посольством России в Турции, туроператором и Ассоциацией туроператоров РФ.