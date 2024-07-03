Раскрыты подробности страшной аварии с российскими туристами в Анталье Минэкономразвития сообщило о 16 пострадавших россиянах в ДТП в Турции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минэкономразвития следит за ситуацией с пострадавшими российскими туристами в Турции, заявили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. В ДТП с автобусом различные травмы получили 16 россиян, все они госпитализированы. Представители ведомства находятся на связи с посольством России в Турции, туроператором и Ассоциацией туроператоров РФ.

Представители ведомства находятся на связи с посольством России в Турции, туроператором и Ассоциацией туроператоров России по ситуации с гражданами России, пострадавшими во время ДТП 3 июля на трассе Алания — Анталья. Среди пострадавших 16 граждан России. Они госпитализированы. По информации посольства России, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь и страховая поддержка, — сообщили в Минэкономразвития.

В российском ведомстве добавили, что выписанные по итогам обследования туристы будут размещены в отеле. Обратные авиабилеты и проживание обеспечит страховая компания.

Пассажирский автобус, который попал в ДТП в турецкой провинции Анталья, перевозил туристов из России и Белоруссии. По предварительным данным, он вез людей из отелей в местный аэропорт. По пути автобус врезался в бетонный столб. В результате аварии у транспортного средства была полностью разрушена половина кузова.