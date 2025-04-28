Автобус с 55 людьми в салоне улетел в кювет и перевернулся под Владимиром УМВД: в ДТП с перевернувшимся автобусом под Владимиром пострадали 35 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автобус опрокинулся во Владимирской области, сообщила пресс-служба регионального УМВД в своем аккаунте во «ВКонтакте». Там уточнили, что после инцидента около 35 человек обратились за медпомощью.

28 апреля около 02:40 мск в Александровском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. По состоянию на 04:30 за медицинской помощью обратились около 35 человек, — говорится в публикации.

В МВД добавили, что автобус рухнул в кювет и перевернулся. Всего в момент происшествия в автобусе находились 55 человек.

Ранее на трассе Санкт-Петербург — Псков вблизи Гатчины произошло массовое ДТП с участием более десяти машин. По предварительной версии, причиной массового столкновения стал гололед на проезжей части. В результате аварии пострадали три человека, всех их доставили в медицинские учреждения. Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия. Одна из версий: ДТП могло случиться из-за нарушений безопасной дистанции между автомобилями.

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