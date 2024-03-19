Артисты из Крыма прошли 10 км на ходулях и установили новый рекорд

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Крым, Евпатория. Участники театра на ходулях «Шоу великанов» на маршруте длиной 10 км по улицам города во время установления рекорда для Книги рекордов России

В Евпатории артисты в честь 10-летия со дня присоединения Крыма к Российской Федерации прошли 10 км на ходулях, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на пресс-службу администрации города. Тем самым был установлен новый рекорд в России — это расстояние они прошли за 1 час 48 минут.

Как уточняет издание, в акции приняли участие юные артисты. В составе группы были и ровесники Крымской весны. Шествие началось с Театральной площади. Артисты с флагами прошли через 10 обновленных знаковых мест Евпатории. Марш завершился на набережной имени Терешковой.

18 марта на Красной площади в Москве состоялся митинг-концерт в честь десятилетия со дня присоединения Крыма к Российской Федерации. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале сообщила, что его посетило более 80 тысяч человек. На митинге-концерте выступили Полина Гагарина, Григорий Лепс, Сергей Жуков, Ирина Дубцова, Олег Газманов, Денис Майданов, Николай Расторгуев, Николай Басков, группа «Любэ» и другие артисты.

До этого советник генерального прокурора РФ Наталья Поклонская в свой день рождения 17 марта записала видео с обращением к жителям Крыма, поздравив их с 10-летием Крымской весны. Поклонская назвала осознанным выбором желание крымчан вернуть полуостров и город Севастополь в состав Российской Федерации.