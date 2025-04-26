Алаудинов раскрыл планы «Ахмата» после освобождения Курской области Алаудинов: бойцы «Ахмата» продолжат находиться в Курской и Белгородской областях

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

Апти Алаудинов

Бойцы спецназа «Ахмат» МО РФ будут и дальше находиться на позициях в районе государственной границы в Белгородской и Курской областях даже после полного освобождения последней от ВСУ, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов. По его словам, военнослужащие будут дислоцироваться там до поступления иного приказа, передает ТАСС.

Спецназ «Ахмат» находится на самых тяжелых участках госграницы Белгородской и Курской областей. Мы будем тут до того момента, пока не поступит новый приказ, — подчеркнул Алаудинов.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что власти Украины полностью провалили планы по созданию «стратегического плацдарма» в Курской области, с помощью которого они планировали остановить продвижение российских войск в Донбассе. По его словам, Киеву не удалось сорвать наступление армии России.

Также депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выступил за создание зоны безопасности в Сумской области для предотвращения повторных попыток вторжения в Курскую область со стороны ВСУ. По его словам, без реализации такой меры будет оставаться угроза новых атак.