Аквапаркам в Сочи разрешили открыться с 18 июля

https://static.news.ru/photo/673c9c1c-c763-11ea-92ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: akvapark-sochi.ru

Аквапарки в Сочи возобновят работу с 18 июля после снятия ограничений, ведённых из-за распространения коронавирусной инфекции.

Руководители аквапарков и водно-развлекательных комплексов в Сочи ранее обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой разрешить им работать при условии соблюдения требований Роспотребнадзора. Власти Кубани 16 июля объявили о снятии ограничений на работу аквапарков и аттракционов на свежем воздухе с 18 июля.

Рады и благодарны всем, кто рассмотрел наше обращение. Долго ждали дня открытия в этом сезоне. Мы готовы после объявленной даты открыться в течение двух дней, так как нужно всё технически ещё раз перепроверить, потому что полтора месяца мы стояли, — сообщила РИА Новости финансовый директор аквапарка «Маяк» Галина Ванина.

По её словам, продавать входные билеты начнут в ближайшие дни. Ванина отметила, что прогнозы на оставшийся сезон, приблизительно до конца сентября, делать нельзя, из-за того, что остаётся ещё ряд ограничений. При этом в аквапарке закупили всё необходимое для выполнения требований безопасности в условиях пандемии. До публикации Роспотребнадзором рекомендаций по работе аквапарков здесь руководствуются рекомендациями по работе пляжей.

В аквапарке «Морская звезда» также обрадовались тому, что с 18 июля смогут возобновить работу. По словам заместителя директора Малачилава Малачилаева, комплекс готов к открытию, однако прогноз по загруженности пока сделать не получится.

Аквапарк «Амфибиус» в социальных сетях также пригласил посетителей к себе с 18 июля.

Ранее тысячи туристов в Сочи отказались соблюдать запреты и ограничения, которые направлены на борьбу с пандемией коронавируса. Многие меры оказались просто невыполнимы в условиях туристического потока. На пляжах, в кафе, парках и ресторанах люди не соблюдают социальную дистанцию. Также они не носят маски в общественных местах.

Отели и санатории Сочи перестали принимать туристов 31 марта 2020 года. Причиной стала пандемия коронавируса. Однако уже в мае они начали поэтапно снимать ограничения и возобновлять работу. С начала лета инфраструктура региона стала доступна для приезжих из тех регионов страны, где зафиксирована благоприятная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу, писал NEWS.ru.