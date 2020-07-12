В Сочи туристы массово перестали соблюдать запреты властей

https://static.news.ru/photo/75046262-c45c-11ea-bc58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Тысячи туристов в Сочи отказались соблюдать запреты и ограничения, которые направлены на борьбу с пандемией коронавируса. Многие меры оказались просто невыполнимы в условиях туристического потока.

Так, корреспондент издания «Кавказский узел» отправилась на инспекцию по городу. Она лично убедилась в том, что на пляжах, в кафе, парках и ресторанах люди не соблюдают социальную дистанцию. Также они не носят маски в общественных местах.

По правилам только родители имеют право находиться вместе, бабушки и дедушки детей уже обязаны соблюдать дистанцию. Но людям этого не объяснишь. Они не понимают и делают по-своему. Мы не можем заставить людей соблюдать масочный режим на пляже, — подчеркнула директор пляжа «Роза Хутор» Кристина Вексельберг.

Её поддержали сотрудники сферы обслуживания города. Они заявили о большом наплыве туристов, которые полностью игнорируют все ограничения.

Отели и санатории Сочи перестали принимать туристов 31 марта 2020 года. Причиной стала пандемия коронавируса. Однако уже в мае они начали поэтапно снимать ограничения и возобновлять работу.

Как информировал NEWS.ru, c начала лета инфраструктура региона стала доступна для приезжих из тех регионов страны, где зафиксирована благоприятная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу.