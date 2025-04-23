Активность шпионской авиации AWACS зафиксировали около четырех регионов РФ

Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Telegram-канал «Фронтовая птичка» опубликовал данные, свидетельствующие о высокой активности вражеской шпионской авиации AWACS. По данным его авторов, под угрозой оказались Северный и Черноморский регионы, а также Ленинградская и Калининградская области.

Рядом с Северным регионом замечены два французских самолета-разведчика. Около Ленинградской области — французский, канадский и шведский, Калининградской — натовский и британский, у Черноморского региона — два итальянских, американский и норвежский.

Авторы канала напомнили, что каждый раз при такой активности AWACS противник запускает беспилотные летательные аппараты по южным и северным регионам страны. Они призвали россиян к бдительности.

Ранее отставной офицер ВВС Великобритании на условиях анонимности рассказал UK Defence Journal, что члены НАТО передают Украине информацию, собранную разведывательными самолетами с системами AWACS. По его словам, эта информация позволяет Киеву быстрее готовиться к ударам со стороны ВС России.

До этого ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу рассказал, что США ведут слежку за Военно-морским флотом России, используя для этого авиабазу в исландском Кеблавике. Несколько лет назад они вложили $22 млн в ее ремонт. По словам Атламазоглу, база была построена еще во времена Второй мировой войны. В годы холодной войны она была ключевым центром для охоты на советские атомные подводные лодки в Атлантике.