Стало известно, что НАТО делится с Киевом данными с самолетов AWACS UK Defence Journal: НАТО делится с Киевом данными с самолетов AWACS

Фото: David Young/dpa/Global Look Press

Отставной офицер ВВС Великобритании на условиях анонимности рассказал UK Defence Journal, что страны — члены НАТО передают Украине информацию, собранную разведывательными самолетами с системами AWACS. По его словам, эта информация позволяет Киеву быстрее готовиться к ударам со стороны ВС России.

Официально любые собранные разведданные направляются только членам НАТО, однако всем известно, что некоторые из этих членов оперативно делятся такой информацией с Украиной, позволяя ей отражать готовящиеся удары. Данные западной разведки дают Украине возможность отвечать немного быстрее, — заявил офицер.

Портал также привел слова представителя НАТО Оаны Лунгеску, которая назвала самолеты, оснащенные системами AWACS, ключевым потенциалом сдерживания и обороны Альянса. С начала СВО НАТО увеличило свое воздушное присутствие в Восточной Европе за счет дополнительных истребителей и самолетов наблюдения. С февраля 2022 года авиация блока с системами AWACS проводит регулярное патрулирование над Восточной Европой и регионом Балтийского моря, чтобы отслеживать российские военные самолеты вблизи своих границ.

Большинство стран — участниц НАТО не хотят принимать Украину в Альянс, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Сенатор ранее отметил, что глава МИД Британии Дэвид Кэмерон в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом просто «перевел стрелки» на США.