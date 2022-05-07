Ветеран НАТО рассказал о слежке США за ВМФ России из Исландии Ветеран НАТО Атламазоглу заявил о слежке США за ВМФ России с базы в исландском Кеблавике

Патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon / Фото Ryan Fletcher / Shutterstock.com

США ведут слежку за Военно-морским флотом России, используя для этого авиабазу в исландском Кеблавике. Несколько лет назад они вложили $22 млн в её ремонт, рассказал ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье, опубликованной 19Fortyfive.

Военно-морская авиабаза Кеблавик играет важную роль в наблюдении за российским Северным флотом, крупнейшим формированием ВМФ России, на долю которого приходится примерно 75% российской военно-морской мощи, — отметил он.

По словам Атламазоглу, база была построена ещё во времена Второй мировой войны. Находившиеся там самолёты оказывали кораблям союзников разведывательную поддержку и защищали их от немецких подводных лодок. В годы холодной войны база была ключевым центром для охоты на советские атомные подводные лодки в Атлантике.

Автор добавил, что благодаря своему расположению авиабаза удобна для освоения запасов нефти, газа и других полезных ископаемых, скрывающихся подо льдом Арктики, который начинает подтаивать.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что США и Великобритания более всего заинтересованы во вступлении в НАТО Финляндии и Швеции. Вхождение в Альянс новых членов позволит значительно увеличить число военных баз на его северном фланге.