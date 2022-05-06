Военный эксперт назвал главных желающих втянуть Швецию и Финляндию в НАТО Военный эксперт Леонков: втянуть Швецию и Финляндию в НАТО хотят США с Великобританией

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США с Великобританией — главные желающие втянуть в состав НАТО Швецию и Финляндию, заявил военный эксперт Алексей Леонков «Народным Новостям». Новые члены Альянса позволяют значительно увеличить количество военных баз на его северном фланге, отметил специалист.

Главный заказчик процедуры вступления Швеции и Финляндии в НАТО — США и Великобритания. По результатам учений «Сияющий трезубец», которые проходили у берегов Норвегии, было определено: чтобы противопоставить северную часть Альянса России, необходимо увеличить количество аэродромов, баз для размещения оружия НАТО. У Норвегии эти возможности ограничены, а если удастся притянуть Стокгольм и Хельсинки, количество таких баз увеличится в несколько раз, — сказал Леонков.

Он добавил, что при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО его граница с Россией увеличится более чем на 1100 километров и РФ будет вынуждена пересмотреть систему обороны на западе.

Финляндия должна объявить о решении подать заявку на вступление в НАТО 12 мая. По данным журналистов, президент страны Саули Ниинистё утром 12 мая сообщит, что поддерживает решение о вступлении страны в Североатлантический альянс. После выступят парламентские партии, которые одобрят заявление Ниинистё.