Финляндия объявит о решении подать заявку на вступление в НАТО 12 мая Iltalehti: Финляндия объявит о решении подать заявку на вступление в НАТО 12 мая

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Финляндия объявит о решении подать заявку на вступление в НАТО 12 мая, пишет финская газета Iltalehti со ссылкой на правительственные источники. По информации издания, президент страны Саули Ниинистё утром 12 мая объявит, что поддерживает решение о вступлении страны в Североатлантический альянс. После выступят парламентские партии, которые одобрят заявление Ниинистё.

Как пишет газета, дата была назначена на 12 мая, поскольку к этому времени различные парламентские комитеты должны завершить обсуждение доклада по внешней политике и политике безопасности.

В настоящее время Финляндия и Швеция обсуждают возможность вступления в НАТО. Альянс готов их принять в сжатые сроки и с минимальными бюрократическими процедурами. Как заявил ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, если это произойдёт, у России станет больше официально зарегистрированных противников.

Возможность вступления в НАТО Швеции и Финляндии также прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала «неумными и необоснованными» заявления западных политиков на эту тему. По её словам, Стокгольм и Хельсинки подчиняются интересам Альянса под эгидой США и игнорируют интересы своих народов.