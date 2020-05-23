Аксёнов поблагодарил мусульман за вклад в развитие Крыма

https://static.news.ru/photo/7cb9f8ac-9db8-11ea-b244-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Мусульманская община Крыма вносит большой вклад в развитие региона и гармонизирует межнациональные и межконфессиональные отношения, заявил глава субъекта Сергей Аксёнов, поздравляя с праздником Ураза-байрам.

По словам чиновника, крымский муфтият работает над укреплением общественного согласия и реализацией важных проектов в сфере религиозного образования и благотворительности.

Мусульманская община Крыма <...> решительно выступает против проявлений религиозной нетерпимости и экстремизма, — написал политик на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Накануне мусульман поздравил глава РФ Владимир Путин. По его мнению, в условиях пандемии коронавируса Ураза-байрам приобретает особый духовный смысл. В сложный для страны период гуманитарная и благотворительная миссия всех мусульман России в высшей степени востребована, считает президент.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. Он отметил, что жители республики достойно выдержали испытания, связанные с коронавирусом. По его словам, Бог наделил верующих благом совершения добрых дел и помощи нуждающимся в месяц Рамадан.