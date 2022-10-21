Аксенов заявил о намерении развивать туризм в новых регионах России Глава Крыма Аксенов заявил о намерении развивать туризм в новых регионах России

Фото: vk.com/aksenovrk

Сергей Аксенов

Сотрудничество Крыма и новых субъектов Российской Федерации в области развития туризма обещает быть плодотворным, заявил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, которые передает «МК в Крыму», новые регионы России обладают большим потенциалом в туристической области.

Новые субъекты Российской Федерации обладают существенным туристическим потенциалом, поэтому убежден, что наше сотрудничество будет плодотворным, — сказал Аксенов.

Чиновник добавил, что межрегиональное соглашение предполагает развитие туристической инфраструктуры туризма, а также услуг в этой области. Также Аксенов выступил за обмен опытом в работе специалистов, задействованных в туристическом бизнесе, между Крымом и новыми российскими регионами.

Аналитик Иван Лизан ранее заявил, что Запорожскую и Херсонскую области нужно превратить в большие виноградники и сады. По его словам, для этого нужно позволить фермерам объединяться в производственные кооперативы и создавать организации, так как фрукты и овощи в регионах выращивают именно они, а не сельхозорганизации.

Референдумы о вхождении в состав России новых регионов прошли с 23 по 27 сентября. По результатам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42% жителей, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.