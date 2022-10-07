Аналитик предположил, как Россия сможет использовать две новые области Аналитик Лизан предложил превратить Херсонскую и Запорожскую область в большие виноградники

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Люди на митинге-концерте в честь вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Запорожскую и Херсонскую области нужно превратить в большие виноградники и сады, заявил аналитик Иван Лизан в беседе с «Царьградом». По его словам, для этого нужно позволить фермерам объединяться в производственные кооперативы и создавать организации, так как фрукты и овощи в регионах выращивают именно они, а не сельхозорганизации.

Надо превращать эти регионы в большие виноградники и сады. Для этого нужно делать поправку на структуру местного производства: овощи и фрукты выращивают преимущественно не сельхозорганизации, а крестьяне. Необходимо создать инструментарий, который позволит фермерам <...> объединиться в производственные кооперативы, создать ассоциации. Так они смогут коллективно зайти на рынок торговый сетей, — пояснил эксперт.

Лизан уточнил, что в Херсонской и Запорожской областях выращивают сезонные овощи и фрукты и, чтобы реализовывать их весь год, необходимы вложения в инфраструктуру для их хранения, а также инвестиции в переработку этой продукции.

Финансист Федор Наумов ранее заявил, что присоединение Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей позволит нарастить сельскохозяйственный потенциал России. По его словам, новые территории также способны обеспечить страну дополнительной электроэнергией. Эксперт уточнил, что общий сбор урожая пшеницы по присоединенным к России регионам Украины составил 7,1 млн тонн. Он уточнил, что в России в том же году собрали 76,7 млн тонн пшеницы, в частности, в Краснодарском крае 10,7 млн тонн. Таким образом, новые регионы смогут ощутимо повысить объемы производства зерна в стране.