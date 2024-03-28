«Агрессии не замечали»: знакомый о мужчине, застрелившем детей Убивший дочерей ставрополец мог сделать это на фоне домашних ссор

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Убивший дочерей и ранивший жену житель Ставрополя мог сделать это на фоне домашних ссор, сообщил источник NEWS.ru. Покончивший с собой после убийства детей и покушения на супругу мужчина был позитивным и не проявлял агрессии, отмечает знакомый семейства.

Там все произошло на фоне домашних ссор, сейчас везде много разной информации. Мы все его могли только с хорошей стороны охарактеризовать, никто и подумать не мог, что такое случится. Он был позитивным и светлым человеком, никогда агрессии в нем мы не замечали, — сообщил источник.

В городе Ставрополе 27 марта мужчина застрелил двоих малолетних детей и попытался убить супругу, после чего покончил с собой. Женщина осталась жива, но госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Скорую на место ЧП вызвал отец выжившей женщины. Он не мог дозвониться до дочери и попасть к ним в дом. Сотрудники СК провели осмотр места преступления, изъяли орудие убийства и гильзы.

11 марта в поселке Красносельское под Выборгом сгорел дом, на пепелище которого были обнаружены три трупа. Здание по решению суда должны были снести как незаконную постройку именно в день пожара. По предварительным данным, проживавший в доме 47-летний мужчина поджег строение, застрелил своих родителей и покончил с собой. Ружье, из которого стрелял мужчина, не было официально зарегистрировано.