Выборжанин расстрелял свою семью, сжег дом и покончил с собой В Ленобласти мужчина убил родителей и сжег незаконно построенный дом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утром 11 марта в поселке Красносельское под Выборгом сгорел дом, на пепелище которого были обнаружены три трупа, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Дом по решению суда должны были снести как незаконную постройку именно в этот день. По предварительным данным, проживавший в доме 47-летний мужчина, поджег строение, застрелил своих родителей и покончил с собой.

11 марта в 7:40 в районную полицию поступило сообщение о том, что в поселке Красносельское в частном доме мужчина 1977 года рождения поджег газовый баллон, в результате чего произошел пожар, убил своих родителей и [покончил с собой]. На месте происшествия обнаружен обрез и три трупа, — сообщил источник.

АН «Оперативное прикрытие» отмечает, что ружье, из которого стрелял мужчина, не было официально зарегистрировано. Предполагается, что оружие было найдено на раскопках. По данным агентства, на месте сгоревшего дома на Советской улице был барак, который был признан аварийным. Одна семья выехала из барака, вторая снесла его и незаконно построила частный дом.

В феврале полиция Республики Крым задержала местного жителя по подозрению в убийстве сестры. По версии следствия, 15 февраля мужчина, будучи пьяным, поссорился с женщиной и решил ей отомстить. Мужчина схватил канистру с бензином и облил им сестру прямо в доме. После злоумышленник поджег горючую смесь — пострадавшая получила обширные ожоги и вскоре после этого скончалась.