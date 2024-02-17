Россиянин напился и сжег сестру заживо Пьяный житель Крыма облил сестру бензином и сжег заживо

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция Республики Крым задержала местного жителя по подозрении в убийстве собственной сестры, передает региональная прокуратура. По версии следствия, 15 февраля мужчина, будучи пьяным, поссорился с женщиной и решил ей отомстить.

Сообщается, что после ссоры мужчина схватил канистру с бензином и облил им сестру прямо в доме. После злоумышленник поджег горючую смесь — пострадавшая получила обширные ожоги и вскоре после этого скончалась.

В прокуратуре также подчеркнули, что дело было возбуждено по тяжкой статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью и общественно опасным способом. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе, в деталях происшествия разбираются следователи.

Зная, что в доме находятся еще несколько человек, а огонь может распространиться на иные строения, облил сестру бензином и поджег, — уточняется в заявлении.

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