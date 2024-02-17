Жестокое нападение бабушки с молотком на спящего внука произошло в Омске SHOT: жительница Омска избила спящего девятилетнего внука молотком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пожилая жительница Омска напала на спящего девятилетнего внука с молотком, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, женщина избила мальчика, пока родители готовили завтрак в соседней комнате. Ребенка успели доставить в реанимацию.

Канал уточнил, что во время готовки родители мальчика услышали странные звуки из спальни. Зайдя туда, они обнаружили бабушку с молотком, которая уже устроила расправу над внуком. Родителям удалось отобрать у нее инструмент и вызвать скорую. Пожилая женщина при этом попыталась ранить ножом и прабабушку пострадавшего мальчика.

Спустя время она убежала из квартиры. Позднее ее задержали сотрудники полиции. По данным канала, неадекватное поведение женщины уже беспокоило членов ее семьи.

В Испании тем временем задержали двух подростков, подозреваемых в убийстве приемной матери. Предполагается, что к преступлению причастен старший ребенок, при этом пока нет возможности привлечь младшего к ответственности, поскольку ему еще не исполнилось 14 лет. Полицию вызвала бабушка подозреваемых, которая забеспокоилась, когда ее дочь не ответила на телефонный звонок.