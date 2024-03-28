В Ставрополе мужчина убил двоих детей, ранил жену и покончил с собой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Ставрополе 27 марта мужчина застрелил двоих малолетних детей и супругу, после чего покончил с собой, сообщает пресс-служба регионального управления СКР. Женщина осталась жива, но госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

Вечером 27 марта текущего года в частном домовладении в городе Ставрополе обнаружены тела мужчины и двух малолетних детей с огнестрельными ранениями. Кроме того, с места происшествия в больницу доставлена женщина, она находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, — сообщили в СК РФ.

Скорую на место ЧП вызвал отец выжившей женщины. Он не мог дозвониться до дочери и попасть к ним в дом. Сотрудники СК провели осмотр места преступления, изъяли орудие убийства и гильзы.

11 марта в поселке Красносельское под Выборгом сгорел дом, на пепелище которого были обнаружены три трупа. Дом по решению суда должны были снести как незаконную постройку именно в этот день. По предварительным данным, проживавший в доме 47-летний мужчина поджег строение, застрелил своих родителей и покончил с собой. Ружье, из которого стрелял мужчина, не было официально зарегистрировано.