Африканские пески накрыли Россию и запачкали жителей некоторых регионов Грязный дождь с пылью из Сахары прошелся по части России

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Грязный дождь с частицами пыли из Сахары прошел в некоторых регионах России, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ. Жители жалуются, что капли оставили следы на одежды и транспорте. При этом климатологи отмечают, что произошедшее — обычное явление, которое не представляет опасности.

По словам специалистов, воздушные массы при перемещении захватывают с собой африканские пески. На опубликованных кадрах видно, что небо из-за этого окрасилось в желтый цвет.

Вместе с тем России продолжают одолевать паводки. Научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, гидролог Михаил Болгов оценил вероятность затопления Москвы и Санкт-Петербурга, отметив, что это не исключено. По его словам, это случится, если произойдет резкий заток теплого воздуха, который вызовет снеготаяние.

Комментируя подобные происшествия в истории России, он напомнил, что в 1908 году вода поднялась до стен московского Кремля. Еще одно наводнение случилось в 1926 году. За всю историю зафиксировано 25 крупных подтоплений столицы, последнее из которых произошло в 1931 году.