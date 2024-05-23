Аэропорт Казани приостановил работу Росавиация: аэропорт Казани приостановил работу для обеспечения безопасности

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Аэропорт Казани приостановил работу с 11:30 23 мая, сообщает Росавиация. Решение объяснили работами по обеспечению безопасности перелетов.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет, — говорится в сообщении.

В настоящий момент воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. Как долго продлятся ограничения, не уточняется.

В мае Росавиация уже сообщала об ограничении работы в аэропортах Казани и Нижнекамска. Меры также принимались в целях обеспечения безопасности полетов. Тогда приостановка работ воздушных гаваней продлилась несколько часов.

Ранее представители сочинского аэропорта сообщили, что воздушная гавань примет меры для усиления мер безопасности. В частности, будут действовать ограничения на перемещение и провоз ручной клади и на колюще-режущие предметы в самолетах, которыми можно нанести телесные повреждения.

Также пассажиров попросили приезжать в аэропорт заранее и относиться с пониманием к процедурам досмотра. Кроме того, путешественникам напомнили о необходимости следовать всем инструкциям сотрудников воздушной гавани.