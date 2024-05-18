Аэропорт Сочи усилит меры безопасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сочинский аэропорт примет меры для усиления мер безопасности на фоне указаний Росавиации, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. В частности, будут действовать ограничения на перемещение и провоз ручной клади и на колюще-режущие предметы в самолетах, которыми можно нанести телесные повреждения.

Во исполнение указаний Федерального агентства воздушного транспорта во всех аэропортах вводятся дополнительные меры безопасности. В аэропорту Сочи они также будут усилены, — говорится в публикации.

Также пассажиров попросили приезжать в аэропорт заранее и относиться с пониманием к процедурам досмотра. Кроме того, путешественникам напомнили о необходимости следовать всем инструкциям сотрудников воздушной гавани.

Ранее аэропорт Сочи подал запрос на получение режима «открытого неба», который позволит иностранным авиакомпаниям производить перелеты через него в третьи страны. Режим просят установить до 2027 года. Среди стран, которым предлагают открыть небо в Сочи, перечислены Катар, Кувейт, Бахрейн, Саудовская Аравия, Ливан, Пакистан, Эфиопия, Тунис, Иордания, Оман, Ливия, Сирия, Марокко и ЮАР. В компании «Аэродинамика» уверены, что это важный шаг для развития трансферных перевозок и привлечения иностранных граждан в Сочи и на Черноморское побережье России.