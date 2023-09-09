Адвокат расшифровала решение ростовского суда приравнять эмодзи к подписи Адвокат Швырева назвала прецедентом решение суда приравнять эмодзи к подписи

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Решение суда, который признал эмодзи эквивалентом подписи, является прецедентным, заявила NEWS.ru глава Ростовской областной коллегии адвокатов «Паритет» Надежда Швырева. Таким образом было подтверждено, что отсутствие договора в письменной форме не всегда означает отсутствие обязательств, указала эксперт.

Решение, безусловно, прецедентное. Тем не менее это не свидетельство того, что договоры заключаются в переписке. Но отсутствие договора, заключенного в письменной форме, не всегда означает отсутствие обязательств. Именно это арбитражный суд и продемонстрировал, — объяснила Швырева.

Арбитражные суды давно придерживаются подобных неформальных позиций, добавила адвокат. Они основывают свои решение на незыблемом принципе гражданского права: договоры должны соблюдаться.

Законодательно не урегулирован вопрос о том, можно ли считать эмодзи в мессенджере подписью. И думаю, что вопрос скорее связан с другим аспектом. Есть оговоренные условия, которые подтверждаются перепиской в мессенджере. Следовательно, условия согласованы, — подчеркнула эксперт.

Ранее российский суд признал эмодзи с изображением поднятого вверх большого пальца эквивалентом подписи под документом. Инстанция рассмотрела иск, в котором заказчик отреагировал на предложение поставщика соответствующим образом. В итоге поставщик не выполнил условия, утверждая, что стороны ничего не подписывали. Суд однако счел «палец вверх» достаточным для заключения договоренности.