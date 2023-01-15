«112»: командир взвода взорвал гранату в воинской части под Белгородом

Фото: dan-news.info

Telegram-канал «112» сообщает, что командир взвода взорвал гранату РГД-5 на территории воинской части в Белгородской области. По информации канала, в результате ЧП сдетонировали боеприпасы, находившиеся в комнате хранения. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров, среди военнослужащих есть погибшие и раненые. В Минобороны России эти сведения пока не комментировали.

По данным «112», возбуждено уголовное дело.

Как рассказал источник Telegram-канала Baza, один из военнослужащих взорвал гранату на территории воинской части в здании сельского Дома культуры, где находились солдаты. По информации канала, из-за взрыва в здании сдетонировали боеприпасы и начался пожар. Собеседник Baza добавил, что прибывшие на место ЧП пожарные оперативно потушили возгорание.

Ранее телеканал Baza сообщил, что в ночь на 24 декабря в поселке Подгоренский Воронежской области произошла массовая драка. По информации канала, во время потасовки военный взорвал гранату у кафе «Людмила». Пострадал один человек, также были повреждены две машины. В Минобороны России информацию не прокомментировали.

Ранее журналисты Baza сообщили, что в подмосковном Клину погиб военный инженер. По информации канала, его застрелил сослуживец во время ссоры. Baza отмечала, что тело мужчины обнаружили в помещении автомобильной службы одной из воинских частей. В Минобороны эту информацию не подтверждали.