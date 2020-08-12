11 человек умерли от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/9108f63e-3fbf-11ea-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе умерли 11 человек.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус, говорится в Telegram-канале оперштаба. Днём ранее было зафиксировано 12 смертей. Общее число смертей достигло 4622.

По данным на утро 12 августа в столице было выявлено 249 611 случаев заражения, 689 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболели 903 276 человек (+4992 за последние сутки), 15 297 пациентов погибло (+127 за последние сутки).

Ранее, как писал NEWS.ru, чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе заседания подтвердил, что пандемия коронавируса остаётся чрезвычайной ситуацией, которая имеет международное значение. По данным ВОЗ, она будет длиться ещё долгое время.