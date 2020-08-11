Двенадцать пациентов умерли от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/3189b1d2-dc11-11ea-8ae0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двенадцать пациентов умерли от коронавируса за минувшие сутки в российской столице. Общее число умерших от инфекции с момента начала пандемии составляет 4611 человек.

Данные сообщил оперштаб по региону. Накануне сообщалось о 14 умерших от инфекции. В мире по состоянию на 11 августа заразились коронавирусом более 20 млн человек, более 736 тыс. умерли, более 12,3 млн пациентов выздоровели.

Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 5 094 565 человек, на втором Бразилия — 3 057 470, на третьем Индия — 2 268 675. В первой десятке стран — ЮАР, Мексика. Перу, Колумбия, Чили, Иран.

В Москве насчитывается 248 922 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 641 человек. Выздоровели 191 598 пациентов. В первой десятке по заболеваемости коронавирусом в РФ — Москва и область, Санкт-Петербург, Нижегородская и Свердловская области, ХМАО, Иркутская область, Красноярский край, Ростовская и Челябинская области.

Меньше всего заболевших коронавирусом выявлено на Чукотке. Там заболели 162 человека, 1 умер, 151 выздоровели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 отстаёт от американских разработок. Препарат прошёл недостаточное количество клинических испытаний, заявила помощник президента США Келлиан Конуэй.