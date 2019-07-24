В Вологде прошла масштабная акция протеста против бетонирования набережной реки Вологды. Горожане утверждают, что работы ведутся с большим количеством нарушений, их качество оставляет желать лучшего, а сам проект не был согласован с жителями.

Архитектор Надежда Снигирёва, которая участвовала в создании общественных пространств в Вологде, рассказала News.ru, что присутствовала на подобном митинге впервые. Но уничтожение набережной в её родном городе заставило её бросить все дела и приехать.

Сегодня мы были на заседании с представителями Общественной палаты, и нам просто не дали слово. Ну а зачем нас слушать, если набережная всё равно должна быть залита в бетон. Но я знаю множество примеров, когда жителям удалось отстоять свою набережную, и я уверена, что у нас тоже получится это сделать, — рассказала архитектор Надежда Снигирёва.

Собравшиеся выступали за сохранение исторического облика набережной с зелёными природными берегам и создание рекреационных зон. Протестующих поддержали известные российские архитекторы, эксперты по благоустройству и общественные деятели, а также знаменитый музыкант Борис Гребенщиков.