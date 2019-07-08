https://static.news.ru/photo/4f56bef2-a199-11e9-86f1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин уволил начальника регионального департамента природных ресурсов из-за срыва мусорной реформы в областном центре. Он также поручил мэру Томска наказать виновных в этом.

Областной центр оказался не готов к старту реформы, и никаких объяснений этому я не принимаю. Я полностью разделяю возмущение томичей, многие из которых пострадали в результате недоработки чиновников. В кратчайшие сроки должна быть создана система вывоза отходов, разработана дорожная карта с указанием сроков строительства объектов разделения мусора, оборудования полигонов, — приводятся в сообщении на сайте областного правительства слова Жвачкина.

Жвачкин поручил мэру Томска Ивану Кляйну лично возглавить работу штаба по исправлению ситуации. Глава города будет собирать его в ежедневном режиме с участием заместителя губернатора по территориальному развитию.

С начала июля в Томске и Томском районе региональным оператором по обращению с отходами стало муниципальное предприятие. Ранее этим занимались сразу несколько компаний. При переходе на новую систему возникли проблемы с вывозом ТКО, в городе появились кучи мусора без контейнеров.

Мусорная реформа направлена на улучшение правил обращения с ТКО, ликвидацию нелегальных свалок и создание заводов по переработке и утилизации мусора.

8 июля вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил профильным структурам правительства проработать возможность освобождения от уплаты НДС участников рынка обращения с мусором. Из-под налога хотят вывести такие услуги, как обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал вопрос о мусорной реформе. По его словам, эта проблема должна быть решена оперативно. По мнению главы государства, результаты этих преобразований россияне должны почувствовать уже сейчас, писал News.ru.