https://static.news.ru/photo/90f05304-938a-11e9-91f5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wikimedia

Шиномонтаж «У Фёдора» взял в аренду землю на территории храма во имя святителя Стефана Великопермского в Перми. Об этом сообщили пользователи в социальных сетях.

По словам настоятеля отца Николы, рабочие не платят религиозному учреждению денег, но помогают обслуживать автопарк священников. При этом вся территория вокруг храма площадью 8372 кв. м. предназначена для объектов религиозного значения.

Представители шиномонтажа не стали отвечать на вопросы журналистов, сообщает URA.ru .

Ранее News.ru писал, что художественно-производственное предприятие «Софрино» из Подмосковья, поставляющее для нужд РПЦ свечи, церковную утварь и облачения, со времени увольнения прежнего директора Евгения Пархаева переживает трудные времена.