https://static.news.ru/photo/51b1c63c-9c18-11e9-9d45-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Администрация губернатора Пермского края займётся мониторингом высказываний в СМИ, Интернете, на совещаниях, а также в сообщениях и жалобах граждан. Соответствующие рекомендации подписал глава региона Максим Решетников.

В рамках указа предполагается организовать структурное подразделение, а также должностных лиц из числа заместителей глав городских округов и муниципальных районов Пермского края. Кроме слежки за высказываниями горожан и анализом сказанного, новый орган должен будет проводить пресс-конференции и размещать в СМИ интервью с руководителями.

Таким образом, Решетников расширил функционал вице-мэров и заместителей глав районов, однако принимать решение о следовании рекомендациям губернатора будут в каждом отдельно взятом муниципалитете самостоятельно, передаёт URA.ru .

Ранее News.ru писал, что «Роснефть» отреагировала на публикацию Reuters об использовании служебных самолётов главой компании Игорем Сечиным для заграничного отдыха. В российской нефтяной компании обвинили агентство в подтасовке фактов и проведении несанкционированной слежки за сотрудниками корпорации.



