https://static.news.ru/photo/09210338-9e7f-11e9-ace3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Российским регионам следует перенять опыт Московской области по созданию министерства благоустройства. Такое мнение на Московском урбанистическом форуме высказал замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров.

Такая структура, уверен он, «закрывает большое количество вопросов».

Он также допустил возможность создания в стране министерства архитектуры, так как архитектор, по его словам, — ключевая фигура для любого мэра или руководителя региона.

Именно от этого человека зависит то, как будет развиваться место, где мы с вами живём, работаем, — комфортная среда, которая нас окружает, — пояснил Егоров, его цитирует ТАСС .

Министерство благоустройства Московской области было создано указом губернатора Андрея Воробьёва в сентябре 2018 года. Ему были переданы полномочия других структур правительства региона по организации и развитию инфраструктуры населённых пунктов, в том числе общественных пространств и парковых территорий.

Ранее в Екатеринбурге, как писал News.ru, местный предприниматель решил за свои деньги привести в порядок часть сквера. На «самовольное» благоустройство он решился, не дождавшись действий от местных властей.