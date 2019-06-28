https://static.news.ru/photo/b0c57f20-9974-11e9-925a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов задержали директора департамента анализа и развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолия Кайро.

Кайро допросили, после чего задержали, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы компании.

Накануне сообщалось об обысках в офисах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге. Следственный комитет РФ возбудил в отношении главы автодилера Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, под видом покупки акций «Рольф Эстейт» соучастники по завышенной стоимости заключили подложный договор купли-продажи с кипрской компанией «Панабел Лимитед». Эти средства были переведены на счёт в Кипре, а затем направлены подконтрольным Петрову иностранным фирмам.

Как писал News.ru, сам Петров связал обыски в компании со своей политической позицией либо с попыткой рейдерского захвата. Сообщалось, что бизнесмен вместе со своей семьёй в данный момент находится за границей и в ближайшее время в Россию не собирается.