Задержан директор департамента развития бизнеса «Рольфа»
Чойгана Салчак
10:12, 28 июня 2019
https://static.news.ru/photo/b0c57f20-9974-11e9-925a-fa163e074e61_1024.jpgФото: Антон Ваганов/ТАСС
Сотрудники правоохранительных органов задержали директора департамента анализа и развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолия Кайро.
Кайро допросили, после чего задержали, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы компании.
Накануне сообщалось об обысках в офисах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге. Следственный комитет РФ возбудил в отношении главы автодилера Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, под видом покупки акций «Рольф Эстейт» соучастники по завышенной стоимости заключили подложный договор купли-продажи с кипрской компанией «Панабел Лимитед». Эти средства были переведены на счёт в Кипре, а затем направлены подконтрольным Петрову иностранным фирмам.
Как писал News.ru, сам Петров связал обыски в компании со своей политической позицией либо с попыткой рейдерского захвата. Сообщалось, что бизнесмен вместе со своей семьёй в данный момент находится за границей и в ближайшее время в Россию не собирается.