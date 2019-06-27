В московском и санкт-петербургском офисах крупнейшего российского автодилера, компании «Рольф» проходят обыски. По некоторым данным, руководство организации подозревается в выводе за рубеж крупных сумм. Здание центрального офиса компании на Алтуфьевском шоссе оцепили сотрудники ФСБ. Однако руководит следственными действиями СК.

Компания уже заявила, что начатые утром 27 июня следственные действия блокировали её работу. Источник «Интерфакса» сообщал, что уголовное дело якобы не связано напрямую с «Рольфом», а касается одного из контрагентов дилера. Якобы тот сотрудничал с филиалами «Рольфа» в разных регионах.

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Однако вскоре Следственный комитет расставил точки на «i». Пресс-служба ведомства рассказала , что уголовное дело по ч.3 ст. 193.1 УК РФ «Перевод валюты по подложным документам» возбуждено в отношении основателя, фактического владельца группы компаний «Рольф» Сергея Петрова, а также ряда её руководителей. Напомним, что Петров много лет до 2016 года являлся депутатом Госдумы, в которой представлял партию «Справедливая Россия».

По версии следствия, в 2014 году Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф Эстейт», а также кипрской компании «Панабел Лимитед», вступил в сговор со своими топ-менеджерами для незаконного перечисления выручки на счета подконтрольного ему офшора.

С этой целью соучастники обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у кипрской компании «Панабел Лимитед» акций компании «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей. Далее соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 млрд рублей со счёта компании «Рольф» на счёт кипрской компании «Панабел Лимитед», открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение, — сообщил Следственный комитет.

По информации Telegram-канала Mash, другие фигуранты дела — заместитель главного бухгалтера «Рольфа» Юлия Папкина и директор головного офиса Олег Шевцов.

Сам Сергей Петров связал обыски в компании со своей политической позицией, либо с попыткой рейдерского захвата. Об этом он заявил в разговоре с Forbes.

Проводят действия по кейсу 2014 года. Насколько мне известно, связывают это с выводом средств за рубеж. Неожиданностью для меня не стало — это Россия. Пытаются что-то найти и придавить, оправдательных документов не просят. Все изымают и блокируют, блокируют работу компании, которая за последние три года заплатила 30 миллиардов рублей налогов, — рассказал изданию Петров.

Сам он вместе со своей семьей в данный момент находится за границей и в ближайшее время в Россию не собирается.

В 2011 году он поддерживал протесты против фальсификации итогов думских выборов 2011 года и голосовал против «закона Димы Яковлева» и «пакета Яровой», а кроме того, не участвовал в голосовании о присоединении Крыма к России.

Бывший военный лётчик Сергей Петров основал компанию в 1999 году. Сначала она занималась продажами автомобилей марки Mitsubishi. На сегодня ежегодная выручка компании составляет около 230 млрд рублей. Среди брендов автомобилей, которые продает «Рольф», — марки Audi, BMW, Ford, KIA, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Renault, SKODA, Toyota, Volkswagen и другие.

Сейчас, по данным News.ru, доли в компании «Рольф» распределены так: 1,68% принадлежат некоему Игорю Малярову, а 98,32% принадлежит кипрскому офшору Sinoco Limited.

Конечным бенефициаром Sinoco называют АО «МС Банк Рус». Согласно отчётности последнего, на 2015-й год, 100% голосов Sinoco Ltd принадлежит кипрской Calmco Trustees Ltd, которая является доверительным управляющим трастовой компании Rishy Trust. Владельцем последней в документе назван Александр Сергеевич Петров, предположительно сын бывшего депутата Сергея Петрова.