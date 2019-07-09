Басманный суд Москвы арестовал €121,7 млн, находящиеся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Как сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, постановление суда пока не обжаловано. По текущему курсу сумма арестованных средств составляет около 8,7 млрд рублей, отмечает
Басманный суд ранее арестовал более 437 млн рублей, находящихся на двух расчётных счетах экс-чиновника. Кроме того, был наложен арест на земельные участки и дома в Подмосковье, а также квартиры в столице.
Как ранее писал News.ru, обвиняемый в крупном мошенничестве экс-министр во время заседания Мосгорсуда сделал предложение своей возлюбленной Валентине Григорьевой.
ФСБ задержала Михаила Абызова 26 марта 2019 года. Бывший чиновник обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он вместе с сообщниками похитил 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж.