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Басманный суд Москвы арестовал €121,7 млн, находящиеся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Как сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, постановление суда пока не обжаловано. По текущему курсу сумма арестованных средств составляет около 8,7 млрд рублей, отмечает ТАСС .

Басманный суд ранее арестовал более 437 млн рублей, находящихся на двух расчётных счетах экс-чиновника. Кроме того, был наложен арест на земельные участки и дома в Подмосковье, а также квартиры в столице.

Как ранее писал News.ru, обвиняемый в крупном мошенничестве экс-министр во время заседания Мосгорсуда сделал предложение своей возлюбленной Валентине Григорьевой.

ФСБ задержала Михаила Абызова 26 марта 2019 года. Бывший чиновник обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он вместе с сообщниками похитил 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж.